Qualità dell'aria, pronto un pacchetto di misure straordinarie

Si è svolto lunedì mattina, 22 marzo, in videoconferenza il Tavolo tecnico zonale per l’ambiente al quale la Provincia di Treviso ha convocato tutti e 94 i Comuni della Marca. L’ordine del giorno verteva sulla presentazione della delibera regionale in merito al pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, scaturita dalla sentenza del novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. A condurre l’incontro, il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, e la consigliera provinciale delegata all’Ambiente, Marianella Tormena.

Le linee di intervento richieste dalla Regione interessano tre filoni: agricoltura, trasporti, riscaldamento. A tal proposito, la Provincia di Treviso ha ricordato che c'è tempo fino al 30 giugno 2021 per il bando contributi a fondo perduto per la sostituzione o conversione di impianti termici funzionanti a combustibile liquido (gasolio/olio combustibile) con caldaie a gas/gpl ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o sistemi ibridi (caldaia e pompa di calore).