Ambulatori di prossimità, due nuove sedi nella Marca

Due nuovi ambulatori di prossimità per la provincia di Treviso. Ad annunciarli, martedì 5 aprile, il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi. «Si tratta di un'idea nata ancora quando lavoravo a Camposampiero - spiega -. Due strutture fondamentali per il territorio che, in queste prime settimane, forniranno cure ai rifugiati ucraini che ne avranno bisogno ma, finita l'emergenza, resteranno attive per aiutare tutti i cittadini indigenti segnalati da amministrazioni comunali e servizi sociali della provincia».

La prima struttura, operativa già da mercoledì 6 aprile, aprirà all'ex Inam di Montebelluna. Venerdì 8 aprile, invece, a Castelfranco Veneto, l'ambulatorio di prossimità sarà aperto nel distretto sanitario. Due ambulatori fissi, destinati a rimanere operativi a lungo e non solo per l'emergenza legata ai rifugiati ucraini. Al servizio potranno accedere cittadini indigenti seguiti dai servizi sociali oppure segnalati dai Comuni e dall'Ulss 2 per situazioni di grave difficoltà economica. Negli ambulatori lavoreranno medici del Sisp e dottori volontari, extra-orario di lavoro. Nel frattempo sono saliti a 3.122 i tamponi fatti dall'Ulss 2 ai rifugiati ucraini arrivati nella Marca. 2.920 i cittadini in fuga dalla guerra rimasti nella nostra provincia. 32 i profughi positivi al Covid trovati nella Marca dall'inizio della guerra, di cui 2 nella giornata di ieri, lunedì 4 aprile. L'Ulss 2 non ha fatto richiesta di inserimento medici e sanitari ucraini ma sta valutando la richiesta di una chirurga ucraina che potrebbe entrare a far parte del personale sanitario nelle prossime settimane.