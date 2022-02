Malattie del pancreas: al Ca' Foncello oltre 230 visite negli ultimi due anni

Festeggia i primi due anni di attività l’ambulatorio "Malattie del pancreas" attivato nel febbraio 2020 all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il servizio vede la collaborazione tra l’Unità operativa di Gastroenterologia, diretta dal dottor Stefano Benvenuti, e la Prima Chirurgia, diretta dal dottor Marco Massani.

L'ambulatorio, fortemente voluto dai direttori dei due reparti, ha effettuato, nel biennio, più di 230 visite valutando circa 130 pazienti e, nonostante la pandemia registra un'attività in continua crescita. Trattando l’insieme di tutte le patologie pancreatiche, sia maligne (adenocarcinomi e neoplasie neuroendocrine) sia benigne (spaziando dalle patologie cistiche pancreatiche alle pancreatiti croniche, genetiche ed autoimmuni), l’ambulatorio si è imposto come punto di riferimento per tutti i pazienti affetti da tali problematiche, altamente specialistiche e che necessitano di inquadramento e follow up dedicati. I casi vengono discussi multidisciplinarmente, con la collaborazione dell’équipe Radiologia, diretta dal dottor Morana, per poter prendere in carico i pazienti a 360 gradi ed offrire loro le migliori cure possibili. L'ambulatorio “Malattie del pancreas” si caratterizza anche per essere un “ambulatorio in rosa”: le gastroenterologhe e chirurghe che si occupano dei pazienti sono, infatti, tutte giovani donne. Per accedere all’ambulatorio è necessaria impegnativa del Medico di Medicina Generale, prenotazione allo 0422 322234.

Il commento

«Sono patologie relativamente nuove e talvolta poco conosciute dai medici di medicina generale - spiegano i direttori delle Unità operative coinvolte - ma sempre più diagnosticate. Dare risposte esaustive e tempestive ai pazienti è fondamentale, trattandosi di un organo, il pancreas, che spesso può spaventare e creare molti dubbi, interrogativi e preoccupazioni».