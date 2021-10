Parto prematuro, Amelia muore dopo meno di due settimane dalla nascita

La comunità di Paese è in lutto per la scomparsa della piccola Amelia, neonata venuta a mancare dopo meno di due settimane di vita. La tragedia si è consumata giovedì 7 ottobre all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove il personale della Patologia Neonatale ha cercato in ogni modo di salvare la neonata venuta al mondo dopo un parto prematuro al sesto mese di gravidanza.

Troppo gravi le patologie diagnosticate alla piccola e gli effetti di una gestazione interrotta tre mesi prima del tempo. I medici hanno fatto il possibile ma Amelia non ce l'ha fatta. Un dolore enorme per i genitori Valentina e Roberto insieme alla loro primogenita, la piccola Olivia. La famiglia vive a Paese dove oggi pomeriggio, lunedì 11 ottobre, alle ore 15.30 saranno celebrati i funerali di Amelia nella chiesa arcipretale di San Martino.