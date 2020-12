Male incurabile, Andrea e Paolo muoiono a poche ore di distanza

Si sono spenti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, entrambi vittime di due malattie incurabili che li hanno strappati all'affetto dei loro cari a soli 48 e 44 anni. San Polo di Piave e San Vendemiano piangono in queste ore la scomparsa di Andrea Noale e Paolo Sant.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i due amici si erano conosciuti grazie alla passione per il ciclismo. Il papà di Andrea era stato direttore sportivo di Paolo Sant all'Orsago Mobil House. Crescendo le loro strade si erano allontanate dal ciclismo ma i due sono rimasti sempre in contatto. Andrea Noale è mancato martedì sera all'età di 48 anni stroncato da un tumore contro cui lottava ormai da diverso tempo. Ricoverato all'hospice Antica Fonte di Conegliano lascia la moglie Irani, conosciuta in Messico, e il loro bambino Santiago oltre ai genitori Laura e Antonio. Poco dopo la scomparsa di Andrea anche l'amico Paolo Sant è mancato all'affetto dei suoi cari a 44 anni. Operaio dell'azienda Freschi Imballaggi a Cison di Valmarino, lascia la compagna Vania, papà Giuseppe e mamma Diva sempre al suo fianco durante la malattia. I funerali dei due amici si terranno entrambi domani, venerdì 18 dicembre alle ore 15, a San Polo di Piave e San Vendemiano.