Amici di San Patrignano, l'associazione apre una sede a Treviso

Martedì sera, 22 marzo, il sindaco Mario Conte ha inaugurato l'attività dell'associazione "Amici di San Patrignano - Treviso" negli spazi di via Coghetto. «Spesso e volentieri, nei miei interventi, ricordo la visita a San Patrignano avvenuta a fine 2019, organizzata da Elisabetta Rizzetto, anima e presidente dell'associazione trevigiana.

Un contesto che mi ha profondamente colpito - ha ricordato il primo cittadino - facendomi capire tanti aspetti che dall'esterno proviamo ad immaginare, senza comprenderli veramente. Nella vita si può sbagliare ma l'importante è sapere che, nel territorio, c'è un riferimento, un faro, una mano tesa e pronta a sostenerti con la famiglia e gli affetti. Ciò che possiamo fare noi (e questa sera è stato illuminante l'incontro con Federico Samaden che ha portato l'esperienza di San Patrignano in Trentino) nelle istituzioni e nel volontariato è quello di collaborare, di fare rete soprattutto con la scuola non solo perché i ragazzi maturino la consapevolezza ma anche perché nella droga, o comunque nelle dipendenze, non ci finiscano mai. Sono temi importanti, che meritano di essere approfonditi. Ciò che ho voluto fare, questa sera, è salutare con affetto gli amici di Treviso che, ogni martedì sera, si ritrovano per dare supporto a chi vuole ricominciare a vivere, a chi vuole ripartire».