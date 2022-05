Sprint finale per la Campagna Noci: obiettivo esaurire le scorte per la solidarietà

La Campagna Noci 2021-2022 è allo sprint finale e per Fondazione di Comunità è quindi il momento del grazie a tutti coloro che vi hanno contribuito a vario titolo, offrendo tempo, competenze, risorse. Promoter, Comuni, volontari, alfieri di FdC sono loro a scrivere il racconto delle noci solidali. L’ultimo metro di questa maratona ideale di solidarietà è rappresentata dai sacchetti di noci che sono ancora in circolo grazie a chi si è fatto carico di distribuirle e che saranno disponibili fino ad esaurimento. Si possono avere con un contributo speciale: un’offerta minima di 10 euro per i sacchetti da 2 kg e di 5 euro per quelli da 1 kg.

Obiettivo: esaurire le scorte per raccogliere quante più risorse possibili per sostenere progetti ed iniziative a favore delle persone più fragili della comunità. Con la partecipazione alla Marcia di Primavera - Marcia del Sorriso del 1° maggio, a fianco delle famiglie dell’associazione La Nostra Famiglia e tanti amici, volontari, sostenitori che hanno condiviso il cammino di amicizia e solidarietà, la campagna Noci 2021-2022 si è idealmente conclusa, tuttavia c’è ancora possibilità di fare del bene alla comunità e alla salute. Le noci solidali si possono ancora trovare nelle botteghe di Latteria Soligo, nelle filiali di Banca della Marca, all’Orto Bio della Comunità Giovanile, nella nostra sede di via Ortigara 131 e in alcuni esercizi commerciali della zona.

La Campagna Noci 2021 ha distribuito nel territorio circa 80 quintali di noci. Una grande azione di raccolta fondi che vede coinvolte tante realtà del territorio che si sono attivate per distribuire 4000 sacchetti. Le noci solidali sono state anche scelte da aziende, associazioni e privati come dono in occasioni particolari e gli speciali sacchetti da un chilo sono stati realizzati con grande impegno ed entusiasmo dagli ospiti di Centri Diurni e Comunità alloggio. Con la campagna pubblica di raccolta fondi promossa da FdC e supportata da tanti Alfieri, Volontari, Promoter il ricavato della distribuzione dei sacchetti di noci viene devoluto a sostegno di progetti sociali e solidali.