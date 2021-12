Anap di Treviso, consegnati i nuovi mezzi per il trasporto dei disabili

Si è svolta martedì mattina la cerimonia di consegna da parte di Anap – l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – di sei mezzi attrezzati per il trasporto di disabili ad altrettante strutture sociali operative della provincia. L’ANAP, nell’ambito delle sue attività a supporto delle comunità locali e delle fasce di popolazione più deboli, ha scelto di donare sei autoveicoli attrezzati per il trasporto disabili in carrozzina a:

- CASA DI RIPOSO AITA DI PIEVE DEL GRAPPA

- ODV ACCADEMIA DELLA SOLIDARIETA’ – MISERICORDIA DI VEDELAGO

- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Con.T.E.A. DI CONEGLIANO

- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MEDUNA DI LIVENZA

- UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE SEZIONE DI TREVISO

- CARITAS DI VITTORIO VENETO

Un investimento in solidarietà che si inserisce in un’ampia campagna di ANAP a supporto del welfare locale. All’evento, inaugurato con la benedizione del direttore della Caritas diocesana di Vittorio Veneto, don Andrea Forest, sono intervenuti oltre a Oscar Bernardi e Fiorenzo Pastro, rispettivamente presidenti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, alcuni componenti dell’Assemblea provinciale associativa, i membri della giunta territoriale del gruppo, i referenti delle strutture beneficiare.

“Il nostro compito – ha affermato il presidente Pastro – è di rappresentare tutelare e difendere gli anziani pensionati, oltre a fare le attività sindacali di varia natura e coinvolgere i nostri soci per fare un invecchiamento attivo. Da molti anni siamo attivi che sul fronte della solidarietà a beneficio delle nostre comunità locali. Alla nostra età non abbiamo la presunzione di fare progetti a lungo termine, ma se li facciamo in favore della collettività, dei giovani e delle persone fragili diventano a lungo termine. Causa questa maledetta pandemia la popolazione che ha pagato di più in termini di vite umane siamo stati proprio noi anziani. Colgo l’occasione x ringraziare il nostro sistema sanitario che da quasi 2 anni è in trincea pagando, purtroppo, anche con vite umane. Nostro malgrado in questo periodo per motivi di sicurezza non abbiamo potuto fare tutte quelle attività sindacali che ci contraddistinguono: come ad esempio convegni, incontri formativi e informativi. La nostra giunta ANAP per non disperdere nel nulla questi due anni ha deciso, insieme al sistema Confartigianato di mettere a frutto le nostre risorse".

"Mi corre l’obbligo di ringraziare l’ex presidente provinciale Vendemiano Sartor che allora aveva avvallato la nostra proposta e il presidente Bernardi per averci supportato nel realizzarla. Il nostro ambizioso progetto prevede la donazione di sei automezzi attrezzati per il trasporto disabili in carrozzina. Ogni Capo gruppo Anap mandamentale ha individuato, in accordo con la propria Associazione Confartigianato, la struttura più idonea a cui destinare il veicolo. Preciso che con i beneficiari abbiamo siglato un accordo decennale che prevede che i nostri soci, in caso di bisogno, possano loro rivolgersi per usufruire di un trasporto gratuito. Noi in Veneto abbiamo una grande tradizione del volontariato, un patrimonio da alimentare. Noi con questa iniziativa andiamo incontro e in aiuto alla collettività della nostra Provincia. In Italia si sta partendo con PNRR, noi a Treviso per il momento ci accontentiamo di partire con il PAS: PIANO ANAP SOLIDARIETA’" continua Pastro.

"Lo scorso 3 dicembre era la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità . La onoriamo oggi con un gesto concreto dedicato proprio ai disabili che in questo periodo di Covid hanno patito significative difficoltà. Un ringraziamento lo rivolgo anche a tutta la Giunta Anap per il lavoro che non ha mai subito battute di arresto. Una lode speciale va al Capo gruppo ANAP di Conegliano Giuliano Zaccaron che a 82 anni non si è mai tirato indietro dagli impegni e mai è mancato a tutte le attività che abbiamo potuto fare. A riprova della nostra missione e concretezza da bravi artigiani, ricordo che il Gruppo ANAP provinciale, in accordo con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, il giorno dopo (esattamente il 9 marzo 2020) che il Governatore Zaia annunciava in televisione il numero di conto corrente della Regione Veneto per l’emergenza Covid, ha donato la cifra di 20.000,00 euro. In continuità segnalo che stiamo completando anche un progetto, in collaborazione con l’ULSS 2 Marca Trevigiana, che si chiama 'Stella Stellina alla ricerca del suono' promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Alto Volume, che prevede la donazione di 8 apparecchi acustici ad altrettanti bambini appartenenti a famiglie disagiate della nostra provincia. Si tratta solo degli ultimi due progetti a cui ci stiamo dedicando, per certo nel corso dei mesi aumenteranno" conclude Pastro.