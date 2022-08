Male incurabile, il sorriso di Andrea si spegne a 46 anni

"Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta": con queste parole i familiari di Andrea Agostinetto hanno dato l'ultimo addio al loro caro, scomparso a 46 anni per un tumore che gli era stato diagnosticato due anni fa.

Sabato 20 agosto il decesso, avvenuto in casa a Valdobbiadene dove la famiglia di Andrea è conosciutissima. La madre Liliana è titolare della Cantina Bortoluz dove lavorava anche Andrea come imprenditore agricolo. Agostinetto aveva lavorato per un periodo come camionista prima di passare all'azienda agricola di famiglia dove si occupava soprattutto dei lavori in vigna. In passato si era iscritto anche alla sezione Alpini di Valdobbiadene. Quattro anni fa aveva perso il papà, Danilo, travolto dal suo trattore mentre era al lavoro sui vigneti di Saccol. Una tragedia che aveva segnato profondamente la famiglia Agostinetto. Due anni fa ad Andrea era stato diagnosticato il melanoma contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Negli ultimi mesi i familiari avevano deciso di assisterlo a domicilio con l'aiuto del personale sanitario dell'ospedale di Montebelluna. A piangerlo oggi la mamma Pierina, il fratello Luca, le sorelle Monica ed Elisa, i cognati, nipoti, parenti ed amici tutti. L'ultimo saluto ad Andrea martedì 23 agosto, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Barbozza. Dopo il funerale la salma verrà sepolta nel cimitero di Quero.