Malattia incurabile, padre di tre figli perde la vita a 46 anni

Preganziol in lutto per la scomparsa prematura e improvvisa di Andrea Cogoni, padre di famiglia stroncato a soli 46 anni da un male incurabile scoperto pochi mesi fa. Sposato con Emilia da undici anni, la coppia aveva dato alla luce tre figli: uno di 10 anni e due gemelli di 7.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Andrea si era diplomato all'istituto alberghiero di Treviso. Addetto alla sicurezza all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, era riuscito a costruirsi una vita tranquilla e piena di amicizie. Vasto il cordoglio tra i colleghi della Triveneta sicurezza non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Il dolore più grande per la moglie e i suoi tre bambini. Chi vorrà salutare Andrea un'ultima volta lo potrà farlo oggi, martedì 27 ottobre dalle ore 15.15 alle ore 16.15 presso l'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La famiglia ha deciso di non organizzare nessuna cerimonia funebre. La salma di Andrea verrà cremata.