Sla, il sorriso di Andrea si spegne a 36 anni: «Ha lottato fino alla fine»

Sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 3 maggio, l'ultimo saluto ad Andrea Dal Mas mancato all'affetto dei suoi cari a soli 36 anni. Nel 2019 gli era stata diagnosticata la Sla, malattia degenerativa contro cui ogni cura si è rivelata vana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la notizia della sua scomparsa ha scosso in questi giorni la comunità di Silvella, a Conegliano, dove Andrea viveva e lavorava. Ragazzo serio e responsabile, Andrea aveva lavorato per anni come cameriere in un locale della zona. Amava la compagnia e conoscere nuove persone: la palestra era il suo svago quando non lavorava. La scoperta della malattia l'aveva costretto a lasciare il lavoro ma molti amici e clienti, appena saputo di quanto gli eera successo, sono andati a fargli visita a casa, portando conforto ai familiari. Andrea lascia la mamma Zoe, il papà Pietro, i fratelli Mauro e Riccardo, oltre alla nonna, e tutti gli altri parenti. I familiari hanno deciso che le eventuali offerte raccolte durante il funerale di oggi pomeriggio nella chiesa di Cordignano, saranno devolute alla ricerca per combattere la Sla e a enti come il "Cresla" di Torino, centro di riferimento regionale e nazionale per la sua attività di ricerca in ambito epidemiologico, clinico, cognitivo, genetico, neuropatologico e neurobiologico. Un gesto che vuole servire da esempio per fare in modo che la storia e la lotta di Andrea contro la malattia non sia stata invano.