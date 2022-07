Addio al geometra Ferracin, costruttore simbolo di Treviso

Circondato dall'affetto dei suoi cari, mercoledì 27 luglio, è mancato all'ospedale Ca' Foncello il geometra Andrea Ferracin, 89 anni, uno dei costruttori simbolo del capoluogo trevigiano.

Con la sua impresa edile, tra gli Anni '60 e '80, Ferracin ha costruito migliaia di appartamenti contribuendo in maniera decisiva alla crescita e all'espansione di Treviso. A lui si devono: il quadrante R7, gli stabili di Via Capodistria, i due blocchi di appartamenti in Via Pisa e gli ex magazzini Fantin, solo per citare alcune delle sue opere più conosciute. Presidente del quartiere Sacro Cuore durante gli Anni '80, è sempre stato un grande amante della politica locale. Il fratello Piero è stato presidente della Provincia. In molti lo ricordano oggi come un imprenditore colto e raffinato, grande amante di musica e teatro. A lui si deve, a metà degli Anni '80 l'apertura della Fonoteca Comunale, una maxi raccolta di dischi di musica classica e jazz oggi parte del patrimonio della biblioteca. Ferracin lascia l'amata moglie Caterina, le figlie Adriana con Marcello, Francesca con Carlo, Marta con Chris, gli adorati nipoti Veronica, Mirty, Caterina e Paolo. Il funerale sarà celebrato lunedì 1º agosto alle ore 16 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Dopo la cerimonia la salma proseguirà per la cremazione.