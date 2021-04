Covid, padre di due figli muore a 50 anni dopo un mese in ospedale

Il sorriso di Andrea Polcan si è spento dopo quattro settimane di ricovero in ospedale, al Ca' Foncello di Treviso. Aveva solo 50 anni ed ora è tra le persone più giovani ad aver perso la vita nella Marca a causa del Covid.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Andrea era originario della frazione di Silvelle a Trebaseleghe, Comune del Padovano. Dal 2002 viveva però a Cimadolmo dove si era trasferito dopo aver sposato Antonella Cola, originaria di Ormelle. Proprio la moglie è stata la prima a risultare positiva al Covid, contagiata sul luogo di lavoro, in fabbrica. Andrea è risultato positivo al tampone poco dopo ma, su di lui, il virus ha avuto un effetto letale. Dal 2 marzo il 50enne era ricoverato in ospedale a Treviso, i suoi cari non l'hanno più visto. Quattro settimane trascorse prima nel reparto di Pneumologia e, successivamente, in terapia intensiva. Mentre la moglie Antonella si negativizzava, le condizioni di Andrea peggioravano di giorno in giorno, fino al decesso avvenuto nella serata di lunedì 29 marzo. Dipendente della Glass di Oderzo, azienda che produce vasche idromassaggio, Andrea lascia moglie due figli non ancora maggiorenni. Persona espansiva e con la battuta sempre pronta, in molti lo ricordano per la sua enorme disponibilità e il suo buon cuore. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poche ore il giro di Cimadolmo dove l'intera comunità si è stretta in queste ore intorno al dolore della famiglia. I funerali saranno celebrati martedì 6 aprile, alle ore 15, nella chiesa di Cimadolmo.