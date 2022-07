Male incurabile, il consigliere comunale Andrea Ros muore a 38 anni

Ha lasciato tutti senza parole la tragica scomparsa di Andrea Ros, consigliere comunale di Pieve di Soligo mancato a soli 38 anni per una grave malattia che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Lo scorso lunedì aveva partecipato al consiglio comunale convocato dal sindaco Stefano Soldan poi le sue condizioni di salute sono improvvisamente precipitate, portandolo al decesso.

A fine giugno era stato in vacanza all'Isola d'Elba con la moglie Federica e i loro due figli: «Giorni che io e la mia famiglia non dimenticheremo mai e porteremo per sempre nel nostro cuore» aveva scritto Andrea Ros su Facebook. Diplomato all’Itis "Segato" di Belluno, dal 2015 lavorava per Ascopiave. La politica era però la sua grande passione: alle elezioni comunali del 2019 aveva ottenuto 232 preferenze diventando consigliere comunale. Un incarico portato avanti con serietà e dedizione fino all'ultimo tra le fila della Lega. Decine i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati in poche ore alla famiglia del 38enne. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.