Fissati i funerali di Andrea Stocco, la salma è rientrata dal Marocco

Ci sono volute ben due settimane per riportare in Italia la salma di Andrea Stocco, 44enne castellano, ex calciatore di Giorgione e Treville, morto in un tragico incidente in Marocco, a Beni Mellai, dove si era trasferito nel 2008 con il padre, per avviare un'attività di carpenteria. I familiari hanno dovuto affrontare un vero e proprio calvario di pratiche e cavilli burocratici prima di riuscire a riportare in Italia il loro caro. La salma è atterrata giovedì pomeriggio, 10 marzo, all'aeroporto di Venezia.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la data dei funerali è stata fissata per martedì 15 marzo, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale della frazione di Treville, a Castelfranco Veneto. Ci sarà tutto il paese che l'aveva visto crescere prima della partenza per il Marocco dove Andrea sognava di costruirsi una nuova vita. Nel frattempo, l'uomo alla guida del camion che ha investito Andrea rimane in carcere in Marocco.