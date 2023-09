Catena di Villorba, inaugurato l'anfiteatro Agorà: «Eventi e spettacoli per tutti»

Venerdì 22 settembre alla presenza del sindaco Francesco Soligo, del vescovo di Treviso Michele Tomasi e del parrocco Marco Carletto, è stata inaugurato l’anfiteatro "Agorà" a Catena di Villorba. Per l’occasione si è esibita la banda comunale "A. Gagno" e si è svolta la rappresentazione “Storie di uomini e donne che ingannarono la morte” con Federico Furlan. L'anfiteatro “Agorà”, parzialmente ipogeo, ha una pedana circolare centrale ad uso palco e quattro livelli di sedute prefabbricate in calcestruzzo lavorato a vista color “giallo sabbia di campo” per lo svolgimento di celebrazioni ed eventi, per circa 150 di posti a sedere. I percorsi pedonali e carrabili di collegamento tra l’ingresso e la canonica hanno una pavimentazione rosa antico in calcestruzzo drenante. Sono poi stati piantumati alcuni lecci per diaframmare visivamente e acusticamente la rotonda dai nuovi spazi. Tutta l’area non pavimentata è stata seminata a manto erboso e la zona adiacente alla strada, ai parcheggi interni e a ridosso del muro della rotonda, sono state rivestite con piante arbustive. La geometria dei percorsi pedonali del sagrato è stata rivista in funzione della nuova morfologia e l’impianto di illuminazione è distribuito sull’intera area.

Il commento del sindaco

«La realizzazione dell’opera - ha detto Francesco Soligo - fa parte del secondo stralcio dei lavori relativi al progetto per la riqualificazione di piazza Pinarello e del centro della frazione villorbese. Il secondo stralcio, i cui lavori erano iniziati lo scorso gennaio, è stato finanziato con 400mila euro di fondi dell’Unione Europea all’interno del programma Next Generation EU (Pnrr) e con 85mila euro di fondi propri dell'amministrazione. Sempre del secondo stralcio fanno parte sia la realizzazione pista ciclopedonale nel tratto che va dalla scuola elementare a via Talpon, sia due ulteriori condotte fognarie. Entrambi gli interventi sono in fase di chiusura». Il primo stralcio era stato invece realizzato nel periodo da marzo 2021 a gennaio 2022 ed era stato finanziato con 250mila euro dalla Regione Veneto e con altri 250mila euro dall'amministrazione comunale. L’investimento ha anche permesso di realizzare la rotatoria, di ristrutturare la rete idropotabile e di estendere la rete fognaria.

«Inoltre - ha sottolineato ancora il sindaco Soligo - si è cercato di eliminare tutti i punti di conflitto e di pericolo per la sicurezza pedonale, privilegiando la mobilità di pedoni e ciclisti, con particolare riguardo all’abbattimento di barriere architettoniche in corrispondenza degli innesti, degli attraversamenti, degli accessi, in modo da garantire senza soluzione di continuità un andamento fluido e scorrevole della mobilità pedonale e delle persone con limitata o ridotta capacità di deambulazione. Sono stati inoltre realizzati due attraversamenti pedonali con isola salvagente al centro della carreggiata, con lo scopo di aumentare la sicurezza per l’utenza debole». Il terzo stralcio, che riguarda la sistemazione dell’area di fronte all’Auditorium Mario Del Monaco e la realizzazione di un parcheggio è in fase di progettazione e rientra tra i lavori che l'amministrazione comunale ha in previsione nel 2024.