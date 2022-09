Nonna Angela spegne 103 candeline: festa a Villa delle Magnolie

Festa ultracentenaria al centro servizi per anziani Villa delle Magnolie, a Monastier di Treviso. Nonna Angela De Benetti nata il 29 settembre del 1919 a Campocroce di Mogliano Veneto ha compiuto la bellezza di 103 anni.

Angela De Benetti è stata festeggiata ieri dagli ospiti e dal personale della struttura nel salone che in queste settimane ritorna, dopo la pandemia, a ripopolarsi con le iniziative riservate per ora solo ai residenti. Per la speciale festa di compleanno è arrivato al Centro Servizi anche un musicista, Luca Bonetto, che oltre ad aver intonato la canzone di buon compleanno tra gli applausi dei numerosi presenti, ha allietato la mattinata di festa con brani musicali cari alla signora Angela. Non sono mancati i regali donati all’ultracentenaria dai residenti e dal personale della struttura. Per nonna Angela anche un bel mazzo di rose rosse a ricordare l’affetto che nutrono tutte le persone che le stanno vicina da quando risiede a Monastier. A festeggiarla, in particolare, le figlie Adriana e Maria, alcuni nipoti e i pronipoti. La vita di nonna Angela, da tutti conosciuta come “Gina” è trascorsa all'insegna del sacrificio ma anche dell’amore. Nata in una famiglia numerosa, dieci i figli messi al mondo da papà Andrea e mamma Rosa, Angela ha iniziato a lavorare giovanissima presso la storica filanda di Campocroce. Con il passare degli anni conosce quello che sarebbe diventato suo marito, Egidio Favaro, con il quale nel 1993 ha festeggiato le nozze d’oro.