Malattia incurabile, addio al farmacista Angelo Burei

Aveva 70 anni e per quasi mezzo secolo ha lavorato come farmacista a Spresiano. Malato da tempo di tumore, lascia la moglie e una figlia, martedì pomeriggio, 23 marzo, i funerali

Sabato 20 marzo è mancato all'affetto dei suoi cari il farmacista Angelo Burei: aveva 70 anni. Il tumore che gli era stato diagnosticato ormai da tempo, si è rivelato incurabile. Per mezzo secolo è stato il farmacista simbolo di Spresiano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il dottor Burei gestiva l'omonima farmacia di famiglia, aperta dal 1915 e oggi mandata avanti dalla figlia Barbara. In molti lo ricordano oggi come un medico estremamente professionale, persona riservata ma anche estremamente solare e disponibile. Nemmeno la malattia era riuscito scalfirlo. Tra le gioie più grandi quella di vedere la figlia intraprendere la sua stessa professione continuando l'attività di famiglia e la nascita, due anni fa, dell'adorata nipotina Margherita, poco prima di scoprire la diagnosi della malattia che non gli avrebbe lasciato alcuna via di scampo. Spresiano perde un vero e proprio punto di riferimento, un medico gentile e preparato che lascia un vuoto enorme nell'intera comunità. Lo piangono oggi la moglie Margherita, la figlia Barbara con Lorenzo e l'adorata nipotina Margherita uniti a parenti e amici tutti. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 23 marzo, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Spresiano. Non fiori ma eventuali offerte (da consegnare alla famiglia) devolute all'Advar.