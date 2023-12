Addio ad Angelo Devich, fondatore del Soccorso alpino Prealpi Trevigiane

La vigilia di Natale è mancato all'affetto dei suoi cari Angelo Devich, pilastro del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. Aveva 75 anni. Mai un comportamento sopra le righe, mai una parola urlata, al contrario sempre rigoroso, con la capacità di scegliere poche frasi, quelle giuste.

Impegnato tenacemente in ogni attività intrapresa, con la sua pacata determinazione è riuscito a far crescere la II Zona, quando ancora si chiamava Delegazione Bellunese, portando a regime i primi corsi di formazione (come quelli per tecnico di Soccorso alpino) e contribuendo allo sviluppo tecnologico e operativo, fondamentali nella cooperazione che prenderà avvio con la nascita dell'elisoccorso. A partire dal 1980 Angelo è stato per 10 anni delegato della II Zona Bellunese del Cnsas, per ricoprire poi la carica di presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - Cnsas nei primi due anni dalla sua istituzione nel 1990. Tanti, troppi, i ricordi negli anni di partecipazione alla vita delle Stazioni di cui ha fatto parte, Pedemontana del Grappa e Longarone. A lui si deve la nascita del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane nel 2005 e lo sviluppo nell'ambito della ricerca delle persone scomparse, che lo ha portato fino all'ultimo a dare il proprio contributo e competenze a livello nazionale. Per sua volontà, il funerale sarà celebrato in forma privata nella chiesa di San Martino in Valle Aurina e le sue ceneri verranno deposte nel cimitero di Livinallongo.

Il ricordo dei colleghi

Sui social il Soccorso alpino e speleologico veneto ha ricordato Angelo con queste parole: «Ci hai lasciati in punta di piedi lontano da frastuono, come è stata da sempre tua abitudine. Ora, dal cimitero di Livinallongo continuerai a osservare le tue montagne, Marmolada e Civetta».