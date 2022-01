Asolo in lutto, morto l'ex sindaco Zampin: aveva 87 anni

Addio ad Angelo Zampin, ex sindaco di Asolo, molto conosciuto in paese. Aveva 87 anni: fatale l'aggravarsi di alcuni problemi di salute legati all'età che lo hanno strappato all'affetto dei suoi cari.

L'attuale primo cittadino di Asolo, Mauro Migliorini, venuto a conoscenza di quanto accaduto, ha voluto dedicargli queste parole: «A nome mio e della città di Asolo porgo sentite condoglianze per la scomparsa di Angelo Zampin, ricordandone le doti umane e il forte impegno in campo civico. La sua vita, ancor prima del proprio interesse professionale e familiare, è stata spesa per il bene e nell’interesse della collettività. Il suo impegno, l'esperienza amministrativa legata allo sviluppo socio-economico del territorio, la lunga esperienza di sindaco dal 1981 al 1992 pur in un momento particolare del sistema delle autonomie locali, saranno ricordati da amici ed avversari politici. Lo ricordiamo come una persona di grande integrità, umanità e profondamente legato alla città di Asolo, che tanto amava. Ai suoi familiari vanno tutta la vicinanza e la solidarietà della nostra comunità». I funerali dell'ex sindaco Zampin saranno celebrati giovedì 27 gennaio, alle ore 15.30, nel Duomo di Asolo.