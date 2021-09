Addio all'imprenditore Angelo Zanusso, lavorò per General Motors in Africa

Conosciuto da tutti come "Dino" era originario di Tempio di Ormelle e aveva 94 anni. Lascia i figli Renzo e Ferdinando e il nipote Riccardo. Emigrato nello Zambia nel 1957 aveva conosciuto Nelson Mandela

Angelo Zanusso, conosciuto da tutti come "Dino", è mancato lunedì 27 settembre all'età di 94 anni. Un imprenditore e uomo simbolo del Triveneto, orgoglioso delle sue radici venete. Nato a Tempio di Ormelle Dino, dopo aver iniziato a riparare biciclette all’età di 8 anni ed essere poi diventato meccanico per varie aziende della Marca, era emigrato nello Zambia nel 1957 con la moglie Eleonora, chiamato dalla General Motors per guidare la linea di operai della sede africana del colosso americano.

È stato lì che ha avuto il piacere di fare la conoscenza di Nelson Mandela, un uomo di grande ispirazione e carisma. Dopo aver messo al mondo i suoi due figli Renzo e Ferdinando, Dino ha fatto ritorno in Italia e, nel 1965 fonda l’azienda Zanusso a Fontanelle, costruttrice di macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio, dando lavoro a tante generazioni di lavoratori e alle loro famiglie. Un’azienda viva e attiva ancora oggi che con orgoglio porta in alto il nome del suo fondatore.