Susegana, il comune cerca animatori e volontari per i centri estivi

Centri estivi comunali a rischio a Susegana: "Che storia - Avventure tra le pagine" non ha ancora abbastanza animatori e volontari per poter partire nelle prossime settimane. La società "Mondo Delfino", affidataria del servizio, è alla ricerca di giovani residenti nel Comune di Susegana da coinvolgere nelle varie attività in programma quest'estate.

Questi i requisiti per diventare animatori:

età non inferiore a 18 anni

diploma di maturità di scuola superiore

precedente esperienza di almeno 2 anni in servizi analoghi

predisposizione e passione a lavorare con bambini e ragazzi

capacità di lavoro in team

L’animatore lavorerà a contatto con bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, per 3 settimane consecutive, dal 11 luglio al 29 luglio (periodo variabile in base all'affluenza) organizzando e gestendo attività ludico-ricreative sulla base di un progetto condiviso.

Per i giovani che, invece, vorranno lavorare ai centri estivi come volontari questi sono i requisiti:

studenti di scuola superiore di II grado con età non inferiore ai 16 anni

predisposizione e passione a lavorare con bambini e ragazzi

Al termine del centro estivo verrà rilasciata certificazione per crediti scolastici. Per informazioni i giovani interessati sono invitati a scrivere alla mail: serviziludicoricreativi@mondodelfino.it