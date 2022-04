Male incurabile, il sorriso di Anna Cattelan si spegne a 65 anni

Montebelluna in lutto per la scomparsa, a 65 anni, di Anna Cattelan ex titolare del negozio per animali "Alice & Filippo" in piazza Aldo Moro. Un tumore incurabile l'ha strappata all'affetto dei suoi cari nella mattinata di giovedì 14 aprile.

Come riportato da Qdpnews.it, Anna era molto conosciuta nella zona di Montebelluna per la sua attività gestita per anni con la socia Piera Modesto, mancata ormai alcuni anni fa. Grande appassionata di cani Schnauzer, era andata più volte in Africa, dove era entrata in contatto con le donne della tribù Masai. Prima di aprire il negozio di Montebelluna aveva gestito una pensione per cani non lontano da Pianezze. Il funerale di Anna sarà celebrato martedì 19 aprile, alle ore 15, nella chiesa votiva di Treviso.