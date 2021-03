Malore improvviso in ospedale, madre di tre figli muore a 59 anni

Anna Del Prete, casalinga originaria di Napoli residente a Cimavilla di Codonè, ha perso la vita nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 marzo in ospedale a Conegliano. Oggi i funerali

Era stata ricoverata in ospedale a Conegliano per una serie di visite e controlli: nulla di preccupante. Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 marzo però, il cuore di Anna Del Prete ha smesso di battere a causa di un malore improvviso. Aveva 59 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" Anna era originaria di Napoli ma, nel 1979, aveva sposato Roberto Iavazzo, venditore ambulante di frutta di frutta e verdura. Anna si era trasferita prima a San Fior e successivamente a Cimavilla di Codognè. Dalla loro unione sono nati: Maria, Sofia e Christian. Tre figli oggi adulti e indipendenti. Un lutto improvviso che ha lasciato senza parole tutte le persone che avevano conosciuto la 59enne, casalinga sempre disponibile per i suoi cari e piena di amore e affetto per i figli. Il funerale è stato celebrato questa mattina, martedì 30 marzo, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Cimavilla.