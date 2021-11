Male incurabile, addio ad Anna Maria: ex caposala del Ca' Foncello

Il sorriso speciale di Anna Maria Ravara si è spento a 71 anni per un tumore incurabile. Ex caposala dell'ospedale Ca' Foncello era molto conosciuta a Treviso, soprattutto tra il personale sanitario con cui aveva lavorato negli anni.

Come riportato da "La Tribuna di Trevso", Anna Maria era la moglie del radiologo Emilio Sandri. Ex caposala dell'Unità coronarica a Treviso, era originaria della provincia di Cremona. Viveva il lavoro come una vera e propria missione, dando sempre il massimo e mettendosi costantemente a disposizione degli altri, sia pazienti che colleghi. Dall'unione con il marito Emilio era nata l'adorata figlia Margherita. Anna Maria lascia anche sorelle, fratelli, cognati, nipoti, uniti a parenti ed amici tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato questa mattina, venerdì 5 novembre, in Duomo a Treviso, alle ore 11. Ai partecipanti la famiglia non ha chiesto fiori ma eventuali offerte che saranno devolute a favore dell'Advar.