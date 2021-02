Addio al Maresciallo Criveller: per 15 anni guida dei carabinieri di Feltre

Dopo una vita dedicata all’Arma, si è spento giovedì mattina, 11 febbraio, all’età di 88 anni il Maresciallo Maggiore Aiutante, Annibale Criveller, per 15 anni alla guida della Stazione dei Carabinieri di Feltre e per 23 anni presidente della locale sezione dell’Anc.

Nato nel 1932 a Casale Sul Sile, era arrivato a Feltre da Longarone nel novembre del 1963, subito dopo la tragedia del Vajont. Dal maggio 1976 gli era stato affidato il Comando della Stazione dei Carabinieri di Feltre: un incarico che porterà avanti fino al 31 dicembre 1991, anno del pensionamento. Criveller ha poi continuato a svolgere attività di volontariato nella locale sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di cui era presidente onorario. L’addio al Maresciallo Criveller sabato 13 febbraio, alle ore 15, nel Duomo di Feltre.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore nella comunità di Feltre. Punto di riferimento per tutti i militari della Stazione, era una persona di buonsenso, disponibilità e piena di attaccamento alle istituzioni. «Lo ricordo - conclude il Comandante del Nucleo Investigativo dell'Arma provinciale, Marco Stabile - in occasione della messa in ricordo dei caduti di Nassiriya, celebrata presso la chiesa degli angeli di Feltre. Mentre pronunciava qualche parola in ricordo dei carabinieri caduti, è scoppiato a piangere. Il figlio Gianluca é luogotenente in servizio presso il Comando provinciale di Belluno».