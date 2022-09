Don Garofalo ai fedeli: «Mi prendo un anno sabbatico, devo riflettere»

Don Francesco Garofalo ha colto tutti di sorpresa: domenica 11 settembre, durante la messa nella parrocchia di Martellago, ha annunciato ai fedeli di volersi prendere un anno sabbatico lontano dalla diocesi per motivi personali. Al suo posto arriverà don Matteo Gatto, 54 anni di Noale: un annuncio che in questi giorni sta continuando a far discutere in paese.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sembra che don Garofalo abbia deciso di allontanarsi dalla parrocchia per riflettere su sé stesso. Ordinato sacerdote nel 1999 dall'allora Vescovo Magnani, don Garofalo, 51anni, ha insegnato per 12 anni al Seminario di Treviso. A Martellago il sacerdote era arrivato cinque anni fa, prendendo la guida della parrocchia di Santo Stefano Protomartire. Stimato dai fedeli, in pochi si aspettavano un annuncio simile. Il passaggio di consegne con don Matteo Gatto avverrà nel mese di ottobre per dare modo alla Diocesi di Treviso di organizzare il nuovo anno pastorale.