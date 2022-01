La Pro Loco di Chiarano annulla il panevin: sarebbe stato l'unico della Marca

Anche l'ultimo panevin possibile per questo 2022 nella Marca è stato annullato. La Pro Loco di Chiarano, nel pomeriggio di oggi, ha difatti dato lo stop all'organizzazione per la tradizionale "pira" dell'Epifania di via Prepier prevista per mercoledì sera. «Purtroppo nei prossimi giorni è previsto ancora maltempo, con probabile pioggia - dichiara ai nostri microfoni il sindaco Stefano De Pieri - Sono dispiaciuto ovviamente, ma capisco la scelta della nostro Pro Loco. Le precipitazioni renderebbero il terreno sostanzialmente impraticabile e pericoloso per i cittadini. Rimane comunque la possibilità che l'appuntamento venga ricalendarizzato, ma su questo dobbiamo ancora valutare». Insomma, con l'annullamento del panevin di Chiarano è ormai chiaro come quest'anno la provincia di Treviso non avrà alcuna tradizionale celebrazione per il prossimo giovedì 6 gennaio.