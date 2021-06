Duomo di Treviso, al via il restauro dell'Annunciazione di Tiziano

Giovedì 3 giugno 2021, alle ore 19, nel Duomo di Treviso si terrà la presentazione al pubblico di inizio lavori per il restauro dell'Annunciazione, capolavoro dipinto da Tiziano Vecellio e custodito nella cappella Malchiostro della cattedrale.

Si tratta di un dipinto a olio su tavola di Tiziano, databile intorno al 1520, il cui restauro sarà sostenuto da “Save Venice Inc”, in collaborazione con la Diocesi di Treviso. Dopo l’anteprima del mattino riservata alla stampa, alla sera il progetto sarà illustrato ai parrocchiani, alla cittadinanza e a tutti gli appassionati d'arte interssati. Save Venice è un’organizzazione statunitense no profit, dedita da 50 anni ad attività di conservazione e restauro di opere d’arte e di architetture della città di Venezia, che ora volge il proprio sguardo e il proprio impegno anche a Treviso. Nata in risposta alla tragica alluvione del 1966, Save Venice Inc. conta oggi oltre 750 progetti intrapresi e più di mille beni artistici restaurati.