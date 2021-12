Nuova antenna 4G a Fontane: residenti sul piede di guerra

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la costruzione di una nuova antenna 4G in Via Fontane a Villorba, non molto distante dal Pneusmarket. Alla vista della ruspa al lavoro i residenti sono insorti contro il nuovo ripetitore, iniziando a organizzarsi per una raccolta firme chiedendo lo stop del progetto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però, il decreto semplificazione del 2020 ha tolto ai sindaci ogni potere decisionale sulla collocazione delle antenne. Una volta avviato il progetto di realizzazione è molto difficile da bloccare. I residenti di Fontane sembrano però intenzionati ad andare fino in fondo alla questione chiedendo una valutazione sulla distanza tra la nuova antenna e le case circostanti. La richiesta dei cittadini è che il ripetitore venga spostato in una zona più lontana dai caseggiati ma, nel frattempo, i lavori nell'area di Via Fontane stanno continuando.