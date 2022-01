Antica Fiera di Godega 2022, l’appuntamento slitta al 10 aprile

Slitta in avanti l’appuntamento con l’Antica Fiera di Godega 2022. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, l’amministrazione comunale godeghese è al lavoro per riportare il tradizionale evento ospitato negli spazi della Fiera di Godega che, fino a pochi giorni fa, hanno accolto la campagna vaccinale dell’Ulss 2 contro il Covid-19. Alla luce dell’andamento dei contagi da Covid-19 e dei vincoli organizzativi imposti, la giunta, riunitasi martedì 18 gennaio, su proposta dell’assessore all’Antica Fiera di Godega Paolo Attemandi ha deciso di rinviare l’appuntamento a domenica 10 aprile 2022. Da tradizione, la fiera si tiene la prima domenica di marzo e anima l’intero fine settimana, dunque sarebbe stata in programma da sabato 5 a lunedì 7 marzo 2022.

“Vista la situazione sanitaria e i vincoli organizzativi che ne derivano, per la prima volta nella storia dell’Antica Fiera di Godega abbiamo deciso di spostarla in avanti di un mese, con la speranza che dopo il 31 marzo la situazione emergenziale possa rientrare – annuncia l’assessore Paolo Attemandi -. In giunta ho portato la proposta di spostare la fiera a domenica 10 aprile, con appuntamento come tradizione anche il sabato e il lunedì, organizzandola con le giostre, gli espositori e le bancarelle, cioè nella sua versione storica. Una proposta che la giunta ha accolto e approvato all’unanimità. Alla luce della situazione sanitaria in continua evoluzione, rifaremo il punto fra un mese, a metà febbraio”.

L’ultima edizione dell’Antica Fiera di Godega si tenne nel 2019. L’edizione 2020, tutta organizzata e programmata dal 29 febbraio al 2 marzo, venne annullata il 23 febbraio 2020, proprio in quei giorni in cui in Veneto e in Italia si iniziavano a registrare i primi contagi e i primi morti per Coronavirus.