All'Antico Pallone cambia gestione: torna la famiglia De Checchi

Orlando Milani lascia l'Antico Pallone. Dopo 34 anni di storia in una delle osterie simbolo di Treviso, il gestore ha deciso di passare il testimone alla famiglia De Checchi che, nel 1962, aveva già gestito il locale di Vicolo Rialto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il passaggio di consegne avverrà tra un mese e mezzo, mercoledì 1º giugno, una data che si preannuncia storica per la città. L'osteria "All'Antico Pallone" negli anni è diventata un punto di riferimento imprescindibile per tantissimi trevigiani: dai panini con la porchetta alle ombre di vino, senza disdegnare birre ricercate, tramezzini e cicchetti sfiziosissimi. Orlando e la moglie Lucia hanno fatto il resto: il 5 febbraio dell'1988 Milani aveva preso in gestione il locale dalla famiglia De Checchi. A quei tempi l'osteria si chiamava "Vini al pallone", con la nuova gestione il cambio nome dando il via ad un rapporto unico con i clienti: dal lancio dei dadi per decidere chi paga il conto, ai sorrisi e alle battute immancabili dietro il bancone. Affiancato e sostenuto dalla moglie Lucia, dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia, Milani ha deciso di cedere il testimone, godendosi la pensione e mettendo fine ad una pagina bellissima di storia trevigiana. L'osteria passerà a Luca De Checchi, nipote di Giovanni, gestore negli Anni '60 del locale in Vicolo Rialto. Aperto nel 1910 dal pisano Enrico Carignani con il nome di "Fiaschetteria Toscana", era stato rilevato dalla famiglia Furlanetto di Casale prima della famiglia De Checchi. Corsi e ricorsi storici con un'unica certezza: l'Antico Pallone resterà sempre un punto di riferimento imprescindibile tra le osterie di Treviso.