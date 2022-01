Male incurabile, la direttrice della Treviso Fashion School muore a 40 anni

Dal 2019 non aveva mai smesso di lottare contro un grave tumore che le era stato diagnosticato dai medici: due interventi in ospedale e la chemioterapia non sono bastati a salvarla: lunedì 17 gennaio Antonia Cusciac, direttrice dell'istituto di moda "Treviso Fashion School" ha perso la vita a soli 40 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a piangerla oggi ci sono il marito Ghenadie, originario della Russia, e i loro due figli, Dan e Sofia. Stilista dal 2013, Antonia era molto conosciuta a Treviso dov'era arrivata dopo un percorso di formazione che l'aveva vista partire dalla Moldavia, facendo tappa a Milano (dov'era arrivata a 20 anni) e Monza. Alla passione per la moda ha saputo aggiungere quella per l'insegnamento, rilevando con il marito l'istituto di Via Fra' Giocondo dove aveva trasmesso le sue competenze a centinaia di studenti. Residente a Santa Maria del Rovere, l'ultimo saluto ad Antonia sarà celebrato venerdì 21 gennaio, alle 10.30, nella chiesa di Sant'Agostino ma con rito ortodosso.