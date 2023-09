Male incurabile, dirigente scolastica muore a 53 anni

Nel tardo pomeriggio di lunedì 11 settembre è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari Antonia Scuderi (per tutti Antonella), direttrice dei servizi generali e amministrativi all'istituto "Cerletti" di Conegliano. Aveva 53 anni. Ad annunciarlo, nelle scorse ore, è stata la dirigente scolastica dell'istituto, Mariagrazia Morgan.

Antonella ha lottato contro la malattia con una caparbietà fuori dal comune, soprattutto nell'ultimo periodo, rimanendo in servizio a scuola fino a quando le forze le hanno permesso di reggere il timone. «In dote ci lascia il suo spirito di servizio, il rigore assoluto nel modo di ricoprire il ruolo e la capacità di affrontare le sfide complesse che caratterizzano la vita dell'Istituto Cerletti - ha scritto la dirigente scolastica -. Mi rivolgo ai suoi cari con un affettuoso abbraccio che accomuna tutti coloro che nella scuola l’hanno conosciuta e apprezzata». Antonia aveva alle spalle una lunga carriera da dirigente nel mondo della scuola: originaria della provincia di Catania, viveva da anni a Villorba. Il Cerletti di Conegliano è stata la scuola in cui ha prestato servizio negli ultimi anni ma prima era stata direttrice amministrativa al liceo Canova di Treviso e all'istituto comprensivo di Tarzo e Follina. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da colleghi e conoscenti non appena ha iniziato a diffondersi la notizia della sua scomparsa. L'ultimo saluto ad Antonia Scuderi sarà celebrato nei prossimi giorni nella sua terra d'origine, il Catanese.