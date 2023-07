Cade davanti alla gelateria, l'alpino Toni muore a 88 anni

Vittorio Veneto piange in queste ore la scomparsa di Antonio Della Libera, per oltre 50 anni punto di riferimento degli Alpini. Venerdì pomeriggio, 30 giugno, Antonio è caduto a terra appena sceso dall'auto davanti alla gelateria della frazione di Cozzuolo, di cui era cliente abituale in Via Grazioli.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Della Libera era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello ma non si è più ripreso dal trauma cranico riportato nella caduta e, sabato 1º luglio, è mancato all'affetto dei suoi cari. Nella gelateria di Cozzuolo, Della Libera comprava spesso la cassata per la moglie Gisella. Fatale, molto probabilmente, l'asfalto bagnato a causa della pioggia di poco prima. Quando Della Libera è sceso dall'auto è scivolato finendo a terra su un fianco ma battendo la testa contro l'asfalto in un impatto rivelatosi fatale. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poche ore il giro di Vittorio Veneto dove Antonio ("Toni" per gli amici) era conosciuto come una persona dal cuore buono e gentile. Dopo gli anni di lavoro in una fabbrica di parquet del Vittoriese era stato insignito con l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Socio fondatore degli Alpini vittoriesi nel 1973, ha ricoperto le cariche di consigliere del gruppo e consigliere di sezione. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore, Antonio lascia oltre alla moglie Gisella, i figli Angela e Daniele, nipoti, amici e la grande famiglia delle Penne Nere.