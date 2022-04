Montebelluna piange Toni Gajo, storico consigliere comunale

Il sindaco Adalberto Bordin e il Comune di Montebelluna sono in lutto per la scomparsa di Antonio (Toni) Gajo, consigliere comunale di opposizione nelle fila del partito comunista durante i mandati di Dino De Longhi e Silverio Zaffaina. Fatale una malattia che l'ha strappato ai suoi cari a 77 anni.

Il sindaco Bordin ha voluto ricordarlo con queste parole: «Esprimo le condoglianze alla moglie e alla famiglia di Toni Gajo a nome mio e dell’amministrazione comunale. Persona integerrima, socievole, disponibile ed umana, lo ricordo con stima ed affetto visto che ogniqualvolta lo incontravo in centro, ci fermavamo sempre a chiacchierare ed era per me sempre spunto per me di riflessione. Mancherà molto a tutta la comunità montebellunese che, con la sua contagiosa vivacità e intraprendenza, ha spesso coinvolto nelle sue imprese civiche. Non posso infatti non sottolineare l’impegno e la dedizione per il bene della Città che Gajo sempre ha dimostrato. Oltre che come consigliere, in più occasioni, anche da privato cittadino, Gajo si era reso protagonista di iniziative rivolte alla tutela ambientale e al decoro cittadino ed aveva portato avanti con passione la sua attività agricola e olivicola che gli era valsa, assieme alla moglie nel 2017, il primo premio al 20mo Palio Nazionale dell'olio extravergine d'oliva promosso dal Consorzio per la tutela dell'olio del Garda. In quell’occasione era stato anche consegnato un riconoscimento da parte del Comune per sottolineare questa eccellenza montebellunese» conclude Bordin.