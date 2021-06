Lutto in casa Manildo: è morto Antonio, papà dell'ex sindaco

Antonio Manildo è mancato all'affetto dei suoi cari a 91 anni. Tre mesi fa la scomparsa dell'amata moglie Pierina. Avvocato molto conosciuto in città, negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale a Monastier

A fine marzo la mamma Pierina era mancata per una malattia. Giovedì 24 giugno, invece, se n'è andato anche il papà Antonio. Nuovo lutto familiare per l'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo.

Antonio Manildo era ricoverato da una decina di giorni all'ospedale di Monastier. Le sue condizioni di salute si sono irrimediabilmente aggravate negli ultimi giorni, portandolo al decesso. Lascia tre figli, otto nipoti e due pronipoti. Avvocato trevigiano molto conosciuto in città, Antonio Manildo ha accusato la recente perdita della moglie Pierina. Laureato in Giurisprudenza a Ferrara aveva ricevuto la Toga d'oro nel 2007 per i cinquant'anni di carriera forense. Nel 1961 aveva fondato lo studio legale Manildo, oggi portato avanti dai figli, iniziando con il diritto agrario e arrivando ad occuparsi di diritto civile e commerciale. Persona generosa e amante della cultura, aveva un grandissimo attaccamento al lavoro ma amava trascorrere il tempo insieme alla sua famiglia. Il calcio era una delle sue più grandi passioni. Pochi giorni fa, domenica 13 giugno, per la ricorrenza di Sant'Antonio l'ex sindaco Giovanni gli aveva dedicato un messaggio di auguri su Facebook pubblicando una foto che ritraeva Antonio insieme a suo nipote (anche lui Antonio come il nonno). I funerali saranno celebrati martedì 29 maggio alle 16.30 a Santa Maria del Rovere.