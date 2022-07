Ciclismo in lutto, morto il costruttore di bici Antonio Spezzotto

Si è spento nel pomeriggio di giovedì 28 luglio Antonio Spezzotto, ex titolare della Cicli Spezzotto a Conegliano, noto negozio in viale Italia. Aveva 86 anni. Il decesso è avvenuto a Casa Fenzi. Lascia le figlie Roberta e Patrizia, e il genero Lenio Morgantini, presidente dal 1987 della Cicli Spezzotto. La moglie Graziella era mancata nel 1996.

Spezzotto era conosciuto e stimato da tutti: il punto vendita con officina riparazioni, venne aperto nel 1923 da Riccardo Spezzotto a Mareno di Piave. Svolgeva attività di riparazione cicli e costruzione artigianale di furgoncini. Nel 1955, Antonio Spezzotto, aprì a Conegliano, in via Verdi un altro punto di riparazione e di noleggio cicli. Nel 1970 si trasferì in viale Italia, 74, nell’attuale sede. Con la preziosa e fondamentale collaborazione della moglie Graziella, realizzò un locale che gli consentì da subito di effettuare la vendita e la riparazione di tutte le biciclette. Nel 1973, anno famoso per l’inizio dell’austerità in Italia cresce in modo notevole la richiesta della bicicletta, tanto da rendere addirittura problematica una veloce consegna. L’idea balenò allora immediata: “costruiamo in proprio” e fu un successo totale e completo per i Cicli Spezzotto. Un anno dopo (1974) venne progettata e realizzata la prima bicicletta da corsa Spezzotto e vista la grande passione per il ciclismo agonistico si concretizzò anche la prima sponsorizzazione tecnica nel settore giovanile.

Nel 1979 la Spezzotto sponsorizzò una squadra di dilettanti la Serrande de Nardi di San Fior, diretta dell’ex professionista Vendramino Bariviera. La scelta si rivelò vincente e l’apoteosi fu il trionfo di Valkenburg in Olanda con la vittoria del campionato del mondo dilettanti del trevigiano di Cimadolmo Gianni Giacomini. Ma anche gli atleti della Sacilese, Pujese, Sanfiorese correvano con le biciclette Spezzotto. Addirittura il campione del mondo del 1997 ciclocross Daniele Pontoni, attuale commissario tecnico di ciclocross, corse per la prima volta con una bici Spezzotto. La Cicli Spezzotto ha sedi anche all’estero: America, Slovacchia e Seoul (Corea del Sud). Il Team Spezzotto oggi vanta oltre 800 vittorie conseguite nelle diverse specialità.