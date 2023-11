Difesa del Made in Italy, il vicepremier Tajani a Vittorio Veneto

A distanza di pochi giorni dalla vittoria della maggioranza in Parlamento che ha sancito l’approvazione della legge contro la produzione e la messa in commercio della carne artificiale, il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani, arriva a Vittorio Veneto in difesa del Made in Italy. Il convegno, in programma sabato 2 dicembre alle ore 10, al Collegio San Giuseppe, si propone di indagare il futuro dell’agricoltura a partire dalla stretta attualità, tra cibi “sintetici” e cambiamento climatico, e vedrà la partecipazione di un parterre d’eccezione, composto da istituzioni e addetti di settore.

Alla tavola rotonda “Agricoltore custode dell’ambiente, tra tradizione e innovazione”, interverranno Giorgio Polegato, presidente del Consorzio Agrario Treviso Belluno; l’onorevole Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente; Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia; Matteo Villa, general manager di JA Solar Europa; e Francesco Vincenzi, presidente di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue). A seguire, con la partecipazione speciale del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani, il dibattito verterà sulla difesa dell’agroalimentare italiano. Ne discuteranno Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti; Matteo Zoppas, presidente di Ice (Italian Trade & Investment Agency); Lodovico Giustiniani, presidente Confagricoltura Veneto; e Gianmichele Passarini, vicepresidente nazionale della Cia - Agricoltori Italiani.

I commenti

«Questo evento rappresenterà una straordinaria opportunità per i nostri agricoltori e produttori - fa sapere Gianpaolo Vallardi, già presidente della Commissione agricoltura -. È un grande piacere portare nel nostro territorio, terra di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche riconosciute in tutto il mondo, un dibattito di questo spessore. L'agricoltura è uno dei settori trainanti dell’export veneto e insieme a Forza Italia continueremo a promuoverne l’identità. La bocciatura della carne sintetica? Una battaglia vinta che personalmente mi rende orgoglioso, al governo mi ero già mosso più volte in questa direzione, in primis con la presentazione del disegno di legge in contrasto alla proposta del Parlamento europeo di portare gli insetti sulle nostre tavole – sottolinea Vallardi - La promessa è quella di continuare a batterci, anche per quanto riguarda l’introduzione dell’etichettatura del vino».

Ad aprire i lavori del convegno l’onorevole Flavio Tosi, coordinatore regionale Veneto di Forza Italia. «Ringrazio l’ex senatore Vallardi per la qualità dei temi trattati e l’autorevolezza dei relatori. È fondamentale pensare e programmare per tempo la modalità di fare agricoltura e tutela dell’ambiente, perché il cambiamento climatico ahimè è ineluttabile e non è reversibile, quindi si devono precorrere i tempi e non trovarsi a rincorrere le emergenze. Sul cibo sintetico la posizione del Governo e della maggioranza è stata già tradotta in legge: finché non ci saranno certezze scientifiche sulla assoluta sicurezza di queste novità, alle quali rimango culturalmente ed eticamente contrario, non esiste che entrino nel nostro mercato: ne va della salute degli italiani».