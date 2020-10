Addio ad Anzio Bianchin: ex pilota e venditore di moto

Domenica mattina, 18 ottobre, Anzio Bianchin è mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Fatale una caduta dalle scale di casa: Bianchin era da solo quando ha perso l'equilibrio. Nella caduta ha battuto la testa, perdendo la vita sul colpo. Alle 9.30 la moglie Orietta è rientrata a casa e ha fatto la tragica scoperta. Inutile la chiamata ai soccorsi: Bianchin aveva 76 anni.

Come riportato da Qdpnews, le moto erano la sua grande passione: per anni le aveva vendute in un salone lungo la Feltrina ma era stato anche concessionario Yamaha e pilota per la scuderia bolognese Speedy Gonzales. Specialista nelle gare in salita, aveva gareggiato anche contro Giacomo Agostini. Residente a Montebelluna in molti lo conoscevano non solo per la sua grande passione dedicata alle moto ma anche perché, negli ultimi anni, lo si poteva incontrare spesso al bar "Ottavino", gestito dalla figlia Camilla. Non è la prima volta che la famiglia Bianchin piange una morte improvvisa come quella di Anzio: il papà Miro era morto nel crollo del suo negozio di bici, il fratello era stato investito da un'auto e la sorella, moglie di Tiziano Scarpa, era mancata per una malattia. I funerali di Anzio saranno celebrati giovedì 22 ottobre alle ore 11 nel Duomo di Montebelluna. Dopo la cerimonia la salma di Anzio verrà cremata.