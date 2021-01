Mom e rientro a scuola: weekend di aperture straordinarie per gli abbonamenti studenti

In vista della ripresa scolastica in presenza da lunedì 1 febbraio, Mobilità di Marca ha deciso l’apertura straordinaria della biglietteria centrale di Treviso (piazza Duca d’Aosta, fronte stazione). La biglietteria, normalmente aperta dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle 7 alle 19, sarà aperta anche domani, domenica 31 gennaio, dalle 7 alle 13.

“Apriamo anche la domenica – spiega il Presidente, Giacomo Colladon - per venire al massimo incontro alle esigenze delle famiglie degli studenti che, lo capiamo, hanno avuto ben poco tempo per provvedere all’acquisto dell’abbonamento. Ricordiamo che per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali è consentito ad un massimo di quattro persone ed è presente sistema per il controllo della temperatura e della mascherina. Rinnoviamo il nostro appello alla responsabilità di tutti, come già detto: acquistare on line i titoli di viaggio è oggi una questione di senso civico. Sul nostro sito si possono acquistare e rinnovare gli abbonamenti, tramite l’app MOMUP è possibile il rinnovo dell’abbonamento e l’acquisto di biglietti e carnet. Molte famiglie ci stanno contattando chiedendo quale titolo di viaggio acquistare se si va scuola in presenza 2/3 volte la settimana: la soluzione più conveniente è l’abbonamento mensile, che consente anche di accedere alla detrazione fiscale del 19% della spesa, senza contare che diversi servizi scolatici possono essere riservati agli abbonati”.

A Treviso domenica sarà aperta anche la rivendita informatizzata in autostazione (Bar Siamic, dove è possibile il rinnovo degli abbonamenti). Proprio in questi giorni, inoltre, la rete vendita MOM si è ampliata con l’apertura di una biglietteria anche a servizio dell’area pedemontana con il punto vendita a San Zenone (Bar Centrale, aperto tutti i giorni anche di domenica). Tutte le principali biglietterie (Conegliano, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto), in questa fase, sono aperte tutta la settimana, anche il sabato, con orario esteso.

Principali punti vendita aperti sabato 30 e domenica 31 gennaio:

- TREVISO: biglietteria centrale aperta sabato dalle 7:00 alle 19:00 (orario continuato); domenica 31 gennaio aperta dalle 7 alle 13:00;

- CONEGLIANO e VITTORIO VENETO: biglietterie aperta sabato 30, fino alle 16:00;

- MONTEBELLUNA e CASTELFRANCO: biglietterie aperte sabato 30, fino alle 18:00;

- BASSANO: biglietteria (edicola stazione) aperta sabato 30, fino alle 19:30 e domenica mattina;

- SAN ZENONE (nuova apertura Bar Centrale) aperta sabato e domenica fino alle 18:00;

- TREVISO: rivendita in autostazione (Bar Siamic) aperto per rinnovi sabato fino alle 19:30 e domenica mattina;

Per i rinnovi abbonamenti aperte anche dieci rivendite informatizzate (sia sabato e diverse anche domenica), l’elenco è presente sul sito. Ricordiamo che l'accesso ai locali è consentito ad un numero limitato di persone nel rispetto delle norme vigenti. Anche il potenziamento di front office e acquisti digitali fa parte dello sforzo MOM per affrontare al meglio la ripresa in presenza delle attività didattiche. Sul sito mobilitadimarca.it è pubblicato inoltre l’elenco dei servizi aggiuntivi (112 corse/giorno tra servizi urbani ed extraurbani) oltre a tutte le informazioni relative all’organizzazione di orari e fermate. Tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi per la ripresa scolastica qui.