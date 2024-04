Cittadella della salute, lunedì l'apertura del parcheggio a pagamento

Dopo cinque mesi di trattative e aperture rinviate, il parcheggio a pagamento alla Cittadella della Salute di Treviso aprirà al pubblico lunedì 29 aprile. Davanti alla sede dell'Ordine dei medici ci saranno 400 nuovi posti a pagamento per i familiari dei pazienti ricoverati. I lavoratori e dipendenti di Ulss 2 avranno invece una nuova area di sosta dedicata da 300 posti auto gratuiti previo utilizzo del badge aziendale.

Come riportato da "Antenna 3", le tariffe concordate tra Ulss 2 e il concessionario saranno di: 0,50 euro all'ora per le prime tre ore e 1 euro all'ora per le successive. L'accesso al parcheggio avrà sbarre e macchinette per ritirare il biglietto d'ingresso che si dovrà pagare alle casse automatiche all'uscita. A ridosso dell'entrata principale della cittadella sono state installate una serie di colonnine per la ricarica elettrica. Un'apertura importante e attesa da tempo per la Cittadella della Salute dove l'Ulss 2 sta anche continuando il trasferimento dei reparti dall'ospedale Ca' Foncello: entro maggio l'obbiettivo è completare il trasloco dei macchinari e delle apparecchiature della radiologia.