Turismo Vittorio Veneto, svelata la nuova versione della app

La seconda versione dell’app "Turismo Vittorio Veneto", dedicata alla promozione della città, è stata presentata lunedì 8 aprile nella sala di rappresentanza del Comune. L'amministrazione ha illustrato le nuove funzionalità che l’applicazione offre agli utenti fra le quali vi è ora quella di poter essere aggiornarti in tempo reale circa gli eventi in programma a Vittorio Veneto oltre a una serie di itinerari tematici dedicati a storia e cultura.

Con l’adozione di questo strumento il Comune di Vittorio Veneto ha inteso promuovere ulteriormente il patrimonio paesaggistico, storico-culturale e anche commerciale della città consentendo a chi arriva da fuori di avere a portata di click moltissime informazioni, reperibili in modo intuitivo. Dal punto di vista comunicativo, l’app si affianca al portale dedicato al turismo che fornisce a turisti e curiosi numerose informazioni su ciò che la città mette a disposizione. Si tratta di un’applicazione per dispositivi mobili dedicata alle tante opportunità e ricchezze del territorio comunale. Lo strumento è intuitivo e facilmente utilizzabile sia dall’utenza turistica locale che straniera. È accessibile da ogni dispositivo mobile e consente a tutti di acquisire con rapidità e autonomia ogni informazione presente nei siti istituzionali del Comune e in quelli ad esso collegati. In questo modo il visitatore può pianificare al meglio la propria visita alla città senza bisogno di aiuto e secondo le proprie esigenze. L'app funziona su piattaforma ibrida Ios/Android (anche offline). È predisposta per quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e spagnolo) ed è stata pubblicata in tutti i Paesi europei, consentendo un real-time follow della posizione dell’utente sulla mappa con aggiornamento dei punti mostrati. Ma quali sono le nuove funzionalità presenti? Come anticipato, è ora disponibile una nuova area dedicata agli eventi in programma in città che fornisce notizie aggiornate in tempo reale, provenienti direttamente dal portale turistico www.turismovittorioveneto.it. È stata arricchita anche l’offerta di luoghi da visitare con l’aggiunta degli itinerari tematici che si affiancano a quelli naturalistici. Il turista ha ora a propria disposizione una sezione dedicata ad Arte e Cultura (al cui interno è stato inserito anche il nuovo Itinerario "I colori della violenza"), una dedicata ai Classici, una alla Grande Guerra e una ai Luoghi di interesse religioso.