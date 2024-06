Apre la nuova ala dell’Umberto I di Montebelluna

Questa mattina il taglio del nastro della nuova ala del Centro di Servizi di Montebelluna Umberto I. Presenti, oltre al presidente Vincenzo Casa e al direttore Marco Giacon, l’assessore regionale Manuela Lanzarin, il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, il consigliere provinciale Claudio Sartor, il consigliere regionale Marzio Favero e la presidente della V Commissione consigliare della Regione Veneto Sonia Brescacin, il prevosto del Duomo di Montebelluna rev. Antonio Genovese, i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni del territorio e tanti famigliari degli ospiti.

I numeri relativi a questo ampliamento sono significativi. L’investimento complessivo è stato di 6,5 milioni di euro, con 5 milioni di finanziamento regionale e la parte rimanente a carico della struttura stessa. Il cantiere è durato complessivamente 41 mesi di lavori, con la realizzazione dei 3 piani della nuova ala: un interrato, un piano terra e un primo piano. Sono 27 le nuove stanzerealizzate, dotate di servizi, dispositivi e presidi di ultima generazione. La superficie lorda della nuova ala corrisponde a 2.710 mq. Potrà accogliere 52 ospiti.

Al piano terra il nucleo da 22 posti letto per persone non autosufficienti con Alzheimer e demenze, suddivisi in 11 camere da 2 letti ciascuna. L’interno del nucleo è caratterizzato da un percorso ad anello che consente il “wandering” ai residenti nei momenti di agitazione. Gli ospiti avranno inoltre a disposizione un giardino esterno protetto dedicato con accesso diretto all’interno attraverso passaggi sicuri, privi di ostacoli o barriere architettoniche. Al piano terra si trova anche il nuovo ingresso con hall e segreteria, spazi comuni per la socializzazione e l’incontro con i visitatori, il nuovo Centro Cottura (con accesso separato indipendente), oltre alla sala mensa per il personale.

Al primo piano il nucleo da 30 posti letto per anziani non autosufficienti a prevalente compromissione sanitaria media e grave. Realizzate 14 stanze da due posti letto ciascuna e due stanze singole. A questo livello si trova anche un ampio spazio comune con salottino per l’incontro con i familiari e altri spazi comuni per le relazioni sociali tra gli ospiti. Al piano interrato invece vi sono i vani servizi, centrale termica, deposito biancheria sporca, quadri elettrici.

Progettualità ed efficienza energetica. La struttura è dotata di pannelli solari in grado di produrre acqua calda sanitaria per almeno il 50% del fabbisogno. Presente sul tetto anche l’impianto fotovoltaico con una potenza complessiva pari a 24 kilowatt di picco (kWp) di energia. Tutti gli ambienti sono molto luminosi e godono di luce naturale opportunamente filtrata. Gli spazi comuni sono distribuiti su tutta l’ala, con funzionalità di ultima generazione che contribuiranno a migliorare gli aspetti della residenzialità e della cura ma anche dell’attività lavorativa e professionale del personale. Gli arredi posizionati in tutta l’ala sono estremamente funzionali e restituiscono una percezione di calore, di ambiente familiare e domestico. L’impianto di illuminazione è altamente tecnologico con funzione di “rilevazione di presenza” in grado di ottimizzare l’utilizzo dell’energia. Il concetto ispiratore è quello di spazio terapeutico e di comunità, in grado di stimolare le capacità residue degli ospiti, anche più fragili. A livello progettuale è già stata prevista, inoltre, la possibilità di realizzare in futuro un ulteriore piano al di sopra di quelli esistenti.