Supermercati Visotto subentra a Bennet e arriva a Pieve di Soligo

L’azienda Supermercati Visotto inaugurerà il venticinquesimo punto vendita della catena in Via degli Artigiani 426 a Pieve di Soligo, Giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 8:30. Un nuovo ipermercato di quasi 4.000 mq di superficie di vendita all’interno del complesso commerciale Gallerie Bennet (ex CC Pievigina).

Il Vicepresidente del gruppo, Roberto Visotto: “Avuta la notizia che la catena Bennet era in fase di cessione di alcuni punti vendita in Veneto ed in Friuli, ci siamo interessati all’acquisizione del negozio di Pieve di Soligo. Questa decisione consente di espandere verso ovest il territorio di copertura di Supermercati Visotto. Il negozio, inoltre, è collocato all’interno di un centro commerciale molto apprezzato nella zona.

Dopo i primi contatti con l’azienda Bennet, il processo di subentro è stato portato avanti in modo armonioso e collaborativo da entrambe le parti.

Nonostante il punto vendita si presentasse già come un’ottima struttura, un restyling del layout è stato necessario per presentare la formula del risparmio di Supermercati Visotto ai nuovi clienti. Mantenere come elemento centrale l’attenzione verso prezzi bassi che garantiscono un risparmio continuativo è la leva con cui Supermercati Visotto intende conquistare il nuovo pubblico, specialmente nel settore alimentare. A questi si aggiungono varietà dell’assortimento e reparti di servizio come la cucina interna e la pescheria.

Nel periodo storico così incerto e difficile che stiamo vivendo, Supermercati Visotto continua a tutelare il potere di acquisto dei propri clienti. A rinforzo della nostra missione, in occasione della nuova apertura abbiamo riservato ai clienti uno sconto del 10% su tutta la spesa per 2 settimane.”

Supermercati Visotto, è un'azienda che da più di 50 anni opera nel settore della Distribuzione Organizzata con punti vendita (sia super che ipermercati) distribuiti nelle regioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. La storia della Famiglia Visotto, di origini trevigiane, è legata a doppio filo al territorio in cui opera: prezzi bassi, vasto assortimento e accurata selezione di Eccellenze del Territorio sono i suoi punti di forza.