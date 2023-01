Panevin di Arcade, in 10mila per l'accensione con il presidente Luca Zaia

Come nelle attesa degli organizzatori la 56esima edizione del panevin di Arcade ha visto un'affluenza di partecipanti da record con almeno 10mila persone che hanno affollato il piazzale intorno al falò. Come da tradizione consolidata degli ultimi anni è stato il presidente del Venetom Luca Zaia, ad accendere la pira, accompagnato questa volta dalle vedove di due figure simbolo della tradizione del panevin arcadese, il sindaco Fabio Gazzabin, e l'ex capogruppo degli Alpini, Florindo Cecconato, entrambi scomparsi nel corso del 2022. Con loro Rolando Migotto e Alessandra Cendron, attuale capogruppo delle penne nere e la vicesindaca del Comune. Proprio a Gazzabin e Cecconato era dedicato il panevin 2023 che dunque tornava dopo tre anni dall'ultima edizione del 2020. Qualche lieve disagio si è registrato alla viabilità della zona, con parcheggi stracolmi e code per accedere alla piazza principale, mai così gremita: ottimo il servizio messo a disposizione da protezione civile e polizia locale. In centinaia sono giunti per l'occasione dai Comuni vicini, anche da Treviso dove i panevin non sono stati accesi, Per la prima volta sono stati sperimentati nella serata del 5 gennaio, sia nel capoluogo ma anche a Roncade, giochi di luci e led, filmati e altri surrogati della tradizione.