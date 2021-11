Panevin di Arcade: «Norme troppo stringenti, impossibile farlo così»

Panevin di Arcade verso la cancellazione: l'atteso evento di inizio 2022 rischia di saltare per il secondo anno di fila. Le norme in vigore prevedono infatti un massimo di mille partecipanti con Green Pass e solo posti a sedere per assistere al falò dell'Epifania.

«Impensabile allestire il panevin più grande della Marca con queste restrizioni - commenta il sindaco Fabio Gazzabin - visto l'attuale andamento dei contagi, difficilmente prevediamo un miglioramento della situazione nelle prossime settimane. L'attuale decreto classifica i panevin come "spettacoli" che all'aperto non possono superare i mille partecipanti. Il panevin di Arcade non può svolgersi a queste condizioni - conclude il primo cittadino - ma se ci dovesse essere un allentamento delle restrizioni siamo pronti a dare il via libera all'evento». Già a gennaio 2021 il Panevin era stato cancellato per evitare pericolosi assembramenti. Il Comune di Arcade, nel frattempo, ha annunciato per sabato 18 e domenica 19 dicembre il ritorno di "Sapori & Colori del Natale", mercatino natalizio organizzato nel terzo weekend di dicembre. L'appuntamento è nella piazza del paese sotto l'albero di Natale.