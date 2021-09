Montebelluna: «L'area di sgambamento cani si farà in Viale XI Febbraio»

Troverà spazio in un appezzamento verde alla fine di Viale XI Febbraio, a confine con il parcheggio del cimitero comunale, la nuova area di sgambamento cani che la giunta comunale di Montebelluna ha approvato in questi giorni.

Si tratta di un’area di 2550 metri quadrati di proprietà comunale, già classificata a verde pubblico, che verrà suddivisa in tre zone principali: un’area di accoglienza per i proprietari ed entrata per i cani che può essere in parte attrezzata con strutture complementari e avere servizi di varia natura per una superficie di circa 400mq; un’area di sgambamento cani di grossa taglia di circa 1200 mq ed un’area di sgambamento cani di piccola taglia di circa 400mq. L’area di sgambamento, oltre che prevedere dei giochi dedicati ai cani sia di piccola taglia sia di grande taglia, sarà dotata di ciotole per l’abbeveramento a carica automatica e di una recinzione alta due metri. L’area in ingresso sarà dotata di panchine, un gazebo di legno, i relativi cancelli ed una fontana d’acqua a servizio dei cittadini mentre la parte esterna ed il gazebo in legno saranno dotati d’illuminazione per rendere agevole l’utilizzo in tutti i mesi dell’anno.

Conclude il vicesindaco reggente, Elzo Severin: «Finalmente riusciamo a soddisfare le richieste dei cittadini di avere spazi recintati, sicuri e gestiti da adibire alla mobilità dei cani di piccola e grande taglia. La nuova area permetterà anche la socialità dei proprietari degli animali con un’apposita area coperta, dotata di panchine e acqua nella quale i cani possano essere agevolmente sorvegliati. L’intervento sarà eseguito prossimi mesi e, per l'avvio e per l'attrezzatura, il Comune ha stanziato circa 50mila euro».