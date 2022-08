Vedelago, inaugurata la nuova area verde tra via Venier e via Montale

Taglio del nastro sabato pomeriggio, 27 agosto, per l’inaugurazione della sistemata area verde tra via Venier e via Montale a Vedelago. L’area, situata non distante dalla chiesa parrocchiale e dal complesso degli impianti sportivi, è stata in questi mesi attrezzata con altalene e giochi così da offrire un spazio per bambini e famiglie in un'area centrale e sicura.

I commenti

L'assessore allo sport, Fabio Ceccato: «L’operazione - finanziata dal Comune con 20mila euro - è il risultato della collaborazione tra il Comune e la Pallavolo Vedelago che ha contribuito alla sistemazione dell’area. Per l’occasione è stato organizzato il primo torneo Green volley categorie S3 e Under 12 e spero questo sia solo l’inizio per una nuova area in centro paese».

Prosegue il sindaco, Cristina Andretta: «Questa area riqualificata è il risultato di un accordo tra pubblico e privato e della sinergia con la Pallavolo Vedelago che ancora una volta si è resa disponibile a collaborare per creare un’area a disposizione di tutti ed in particolare per piccoli e più giovani e che spero sarà frequentata da molti e rispettata da tutti».

Conclude il presidente della Pallavolo Vedelago, Franco Piovesan: «Questa nuova area dedicata al Green volley nasce tra altre due aree dedicate al calcio e la cosa bella è che si è così creata una isola dello sport popolata soprattutto da giovani».