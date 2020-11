Susegana chiude le aree gioco parrocchiali: «Basta sport di contatto»

«Avevamo deciso di tenere aperte le aree gioco parrocchiali di Susegana e frazioni credendo che non ci sarebbe stato nulla di male se uno o due bambini alla volta avessero continuate ad usarle ma, negli ultimi giorni, ho ricevuto varie segnalazioni di gruppi di giovani che continuavano ad andarci per veri e propri giochi di squadra. Visto dunque il divieto di praticare sport di contatto indicato nell'ultimo Dpcm, insieme al parroco don Andrea Sech, ho deciso di chiudere tutti i campi da gioco parrocchiali nelle vicinanze delle chiese di Susegana e frazioni». L'annuncio arriva dal sindaco Vincenza Scarpa ed è uno dei primi casi nella Marca in cui Comune e parrocchia si sono uniti per chiudere le aree gioco presenti negli oratori del territorio comunale (frazioni comprese).

Il sindaco spiega anche che, nelle ultime ore, ha ricevuto almeno due segnalazioni di persone positive, entrambe residenti a Susegana, trovate all'esterno della loro abitazione dopo aver violato l'obbligo di isolamento fiduciario. «Raccomando la massima prudenza e il rispetto della legge sull'isolamento domiciliare e dei relativi contatti - conclude - Confido sul senso di responsabilità di tutti i miei concittadini. Violare la quarantena per uscire di casa nonostante si sia risultati positivi mette a rischio l'intera comunità».